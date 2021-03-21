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Risk haritasını kızartan hareketlilik Google verilerinde ortaya çıktı

Covid-19 ile mücadele için öncelikli kural olan sosyal mesafeyi korumak topluluk hareketlerinde güçleşiyor. Google'ın "Topluluk Hareketlilik Raporu"nda ortaya çıkan veriler illerin art arda kızarmasını büyük ölçüde açıklıyor

Risk haritasını kızartan hareketlilik Google verilerinde ortaya çıktı
HABERTURK.COM

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinde 1 Mart önemli bir dönüm noktası oldu. Adı 'kontrollü normalleşme' olarak konulan süreçte tedbirlerin ve kısıtlamaların illere göre belirlenmesine karar verildi. Bunun için de her ilin haftalık 100 binde görülen vaka sayıları baz alındı. Kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 ayrı renkle illerin risk durumları harita üzerinde gösterildi.

Geçen hafta güncelleneceği açıklanan risk haritasına göre yeni kararlar bekleniyordu. Ancak mevcut durumun devamına karar verildi. Yani 20-26 Şubat tarihlerine göre oluşturulan risk haritasına göre alınan kararlar geçerliliğini korudu.

RİSK HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Risk haritası aynı kalsa da Sağlık Bakanlığı, her hafta illerde 100 binde görülen vakaları açıklamaya devam etti. Haberturk.com olarak bu verilerden düzenli olarak risk haritası oluşturduk. Son verilerle oluşturduğumuz risk haritasında Şırnak'ın mavi renkteki tek il olduğu görüldü. Önceki hafta kızaran İstanbul'u Ankara ve İzmir de takip etti.

İllerdeki bu durum, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna da günde 20 binin üzerinde vaka sayısı olarak yansıdı.

 

SOSYAL MESAFEYİ BOZAN HAREKET

Peki tabloyu bu hale getiren nedenler neler? Bilindiği gibi koronavirüs salgını ile mücadelede kilit tedbir sosyal mesafe. Maske kullanımı da olsa sosyal mesafe korunmadığında bulaşma riski devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri de uyarılarını her fırsatta dile getiriyor.

İşte Google'ın "Topluluk Hareketlilik Raporu" haritadaki kızarma için çarpıcı verileri ortaya koyuyor. 5 haftalık ortalama verilerle oluşturulan referans değere göre 1 Mart'ta perakende sektörü ve AVM'lerde hareketlilik yüzde 43.14 azaldı. Toplu taşımada yüzde 26.71, iş yerlerinde yüzde 23.43, park ve bahçelerde yüzde 17 azalış görüldü. Restoran ve kafelerin kapalı olduğu, hafta sonu kısıtlamasının iki gün olduğu dönem bu istatistikte etkili oldu.

1 MART SONRASI NASIL DEĞİŞTİ?

Kontrollü normalleşme sürecindeki değişimi anlamak için aynı kategorideki verilerde 16 Mart'a bakıldığında perakende ve AVM'lerdeki hareketliliğin 12.86 puan arttığı görüldü. Toplu taşıma istasyonlarındaki artışın 10.43 puan olduğu tabloda, park ve bahçelerde, iş yerlerinde hareketliliğin de arttığı görüldü.

Artan hareketlilik, koronavirüsün bulaşma riskini de yükseltti. İş yerlerindeki hareketliliğin artması evden çalışmanın da belli bir oranda azaldığı şeklinde yorumlanabilir. Son günlerdeki trafik yoğunluğu ile ilgili şikayetler de bu durumu doğrular nitelikte.

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