Risk yönetiminde yapay zekâ desteği

KOBİ’lerin ve işletmelerin finansmana erişmesini sağlayan Figopara, yapay zekâ destekli teknolojisiyle ticari riskleri analiz eden risk puanlama ve raporlama sistemi FigoSkor’u kullanıma açtı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin 50 yılı aşkın kritik açık veri kaynaklarını entegre ederek, işletmelere kapsamlı içgörüler sunan FigoSkor, Figopara kullanıcısı ya da yeni üye olan bir şirketin çalıştığı tedarikçilerinin, bayilerinin, iş ortaklarının potansiyel finansal ve operasyonel risklerini tespit etmesine olanak sağlıyor.

İşletmelerin finansal sağlığını ve potansiyel risklerini derinlemesine analiz eden FigoSkor, başta Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal ve yerel on binlerce haber sitesi olmak üzere kamuya açık tüm kaynaklardan yararlanarak kapsamlı bir analiz sunuyor. FigoSkor’un sunduğu en önemli avantajlardan biri de Findeks entegrasyonu. Figopara üyesi şirketler, iş ortaklarının onayıyla Findeks verilerine erişebiliyor ve bu verileri aylık olarak takip edebiliyor. Bu sayede işletmeler, potansiyel müşteri ve tedarikçilerini objektif finansal verilere dayanarak değerlendirme imkânı buluyor.

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"HER SEKTÖRE HİTAP EDEN BİR ÜRÜN"

Ticari işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir platform olma hedefinde pek çok iş birliği ve yeniliği hayata geçirdiklerini vurgulayan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar: “Bu yeniliklerden biri olan FigoSkor’u kullanıma açtık. FigoSkor, her sektörden işletmelere hitap eden çok kıymetli bir ürün. Özellikle bankalar, finans kuruluşları, alıcılar, sigorta şirketleri, tedarikçiler ve ticari ilişkilerde risk yönetimi yapan firmalar için büyük önem taşıyor. Fatura finansmanı alanındaki 10 yıllık skorlama tecrübemizi, açık kaynak ticari verilerle birleştirerek işletmelerin finansal durumunu, potansiyel risklerini ve fırsatlarını tespit ediyoruz. Ticaret Sicil belgelerindeki metinleri analiz ederek risk içgörüleri hazırlarken, şirketleri risk profillerine göre segmentlere ayırıyoruz. Ayrıca finansal verilerdeki olağandışı durumları tespit ederek erken uyarı sağlıyoruz. Şu anda Türkiye’de halka açık tüm verileri sistemimize entegre ediyoruz. Bu verileri yapay zekâ ile analiz ederek; şirket ortaklıklarında yaşanan devirler, şirket merkezinin yüksek konkordato oranına sahip bir bölgeye taşınması, şube açma kapama ya da sermaye artışı gibi gelişmelere dair 300’den fazla risk uyarısı üretiyoruz. Böylelikle işletmelerin iş ortaklarıyla ilgili bilinçli kararlar almasını sağlayarak ticari riskleri minimize etmesini ve güvenli iş ilişkileri kurmasını sağlıyoruz” diye konuştu.