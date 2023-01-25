O GÖRÜNTÜLER HAKKINDA YILLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Waititi ile geçtiğimiz yıl nişanlanan ve kısa bir süre sonra da evlendiği konuşulan Rita Ora, yıllar sonra o görüntüler hakkında sessizliğini bozdu. GQ Dergisi'ne konuşan Ora, "Siz hiç insanların çok fazla eğlendiği ve herkesin birbirinin en iyi arkadaşı olduğu bir partiye katıldınız mı? Ve sonra da ertesi gün 'Dün ben burada birileriyle saatlerce konuştum, ama onlar kimdi?' diye düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı.