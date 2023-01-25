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Rita Ora, o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu

Taika Waititi'nin 2021'in mayıs ayında evinde verdiği partinin sabahında, sevgilisi Rita Ora ve arkadaşı Tessa Thompson ile sergilediği samimi görüntüler çok konuşulmuştu. Waititi ile geçtiğimiz yıl nişanlanan ve kısa bir süre sonra da evlendiği konuşulan Ora, yılları sonra o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

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  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    Şarkıcı Rita Ora ile geçtiğimiz yıl nişanlanan ve kısa bir süre sonra da evlendiği ileri sürülen yönetmen Taika Waititi'nin, 2021'in mayıs ayında Sidney'deki evinin balkonunda sevgilisi ve oyuncu Tessa Thompson ile çok konuşulan samimi görüntüleri yeniden gündeme geldi. 
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    "BUNLAR İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER"

    O dönem Thor' serisinin yeni halkası 'Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Waititi'nin, görüntülerden dolayı yapımcılarla arasının açıldığı konuşulmuştu.

    İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre; Yapım şirketinin, "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edilmişti.
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    "BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM" DEMİŞTİ

    Taika Waititi, çıkan haberlerden sonra Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuşmuştu. Waititi, "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" demişti.
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    O GÖRÜNTÜLER HAKKINDA YILLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

    Waititi ile geçtiğimiz yıl nişanlanan ve kısa bir süre sonra da evlendiği konuşulan Rita Ora, yıllar sonra o görüntüler hakkında sessizliğini bozdu. GQ Dergisi'ne konuşan Ora, "Siz hiç insanların çok fazla eğlendiği ve herkesin birbirinin en iyi arkadaşı olduğu bir partiye katıldınız mı? Ve sonra da ertesi gün 'Dün ben burada birileriyle saatlerce konuştum, ama onlar kimdi?' diye düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı. 
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    "İYİ VAKİT GEÇİREN ÜÇ ARKADAŞTAN FAZLASI YOK"
     
    Şarkıcı, daha sonra o fotoğrafta birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanan üç arkadaş olduğunu savundu. Rita Ora, "Onlar, yani Taika ve Tessa gerçekten çok yoğun ve çılgın bir iş temposu içindeydi" diye konuştu. Ora, bir gece önce Waititi'nin evinde verdiği partide de bir sonraki gün de herkesin biraz gevşemeye çalıştığını belirtti. Ünlü şarkıcı Ora, o fotoğraflarda birlikte olmaktan mutluluk duyan ve eğlenen üç arkadaştan başka bir şey olmadığını özellikle vurguladı.
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    EVLENDİLER Mİ?
     
    Öte yandan geçtiğimiz yıl nişanlanan çiftin kısa bir süre sonra da nikâh masasına oturduğu ileri sürülmüştü. 

    "EVLİLİKLERİNİ ONAYLIYORLAR"

    Daha önce İngiliz Sun Gazetesi'ne konuşan çifte yakın kaynaklar, Rita Ora'nın ailesinin Waititi ile tanıştığını ve evliliklerini onayladıklarını dile getirmişti.
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    "TEKLİF EDERSE KİMSE ŞAŞIRMAZ"

    İkilinin birbirlerine çok aşık olduğunu belirten bir kaynak, "Bazı insanlar bunu oldukça hızlı görebilir ancak bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün ayrı kalmadılar. Rita'nın dediğine göre Taika, onun için tek ve Taika, yakında evlilik teklif ederse arkadaşlarının hiçbiri şaşırmaz" şeklinde konuşmuştu.
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    "BENİMLE BAŞA ÇIKABİLECEK BİR ERKEĞE İHTİYACIM VAR"

    Ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda onunla başa çıkabilen bir erkeğe ihtiyacı olduğunu söylemişti.
  • Rita Ora o görüntüler hakkında aylar sonra sessizliğini bozdu: Üç arkadaş eğleniyorduk - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Taika Waititi, 2011'de yapımcı Chelsea Winstanley ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da sessiz sedasız boşanmıştı. Waititi ve Wistanley'in 'Matewa' ve 'Te Hinekahu' adında iki tane çocuğu bulunuyor.

    Splash News, Backgrid USA, Avalon, AP

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