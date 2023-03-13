"HER ŞEYİN DOĞRU HİSSETTİRMESİNİ İSTEDİM"



Ora, "Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkâna götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim" demişti.