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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi

İngiliz şarkıcı Rita Ora, Oscar partisinde gelinliği andıran beyaz elbisesiyle davete katıldı. Ora, gazetecilere poz verdiği sırada kısa bir süre önce evlendiği yönetmen Taika Waititi ile romantik anlar yaşadı

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  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    2021'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Rita Ora ile yönetmen Taika Waititi, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    Ora, bu fotoğrafı, "Hafta sonu boyunca Paris'ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcının parmağındaki alyansı dikkat çekmişti. Rita Ora'nın bu paylaşımının ardından ikilinin gizlice evlendiği ileri sürülmüştü.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    'EVLİLİK' İDDİALARINI DOĞRULADI

    Bunların ardından Rita Ora, aylar sonra Taika Waititi ile haklarında çıkan iddiaları doğruladı. 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' adlı programa katılan Rita Ora, eşinin aldığı nişan yüzüğünü de göstermeyi ihmal etmemişti.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    Rita Ora, zümrüt yüzüğünü kameralara gösterirken, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" diye espri yapmıştı.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    "HER ŞEYİN DOĞRU HİSSETTİRMESİNİ İSTEDİM"

    Ora, "Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkâna götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim" demişti.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    Bu yılki Vanity Fair Oscar partisinin en çok göze çarpan çiftlerinin başında Ora ve Waititi vardı. Çift, partiye girmeden önce kırmızı halıda verdikleri pozlarda çok mutlu görünmenin yanında oldukça samimi pozlar da verdiler.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    Şarkıcı, Oscar partisinde 47 yaşındaki film yapımcısı kocasını böyle öptü.

    2020 yılında hem yönettiği hem de senaryosuna imza attığı Jojo Rabbit filmiyle Oscar'a aday olan Waititi, En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'ne uzanmayı başarmıştı.
  • Rita Ora, Oscar gecesinde aşka geldi! Kocası Taika Waititi'yi böyle öptü - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Taika Waititi, 2011'de yapımcı Chelsea Winstanley ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da sessiz sedasız boşanmıştı. Waititi ve Wistanley'in 'Matewa' ve 'Te Hinekahu' adında iki tane çocuğu bulunuyor.

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