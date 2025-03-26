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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Rıza Çalımbay'dan küme düşme açıklaması! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Rıza Çalımbay'dan küme düşme açıklaması!

        Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın ligdeki konumunu değerlendirdi. Çalımbay, "Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Hep beraber taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:13
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        Rıza Çalımbay'dan küme düşme açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Çalımbay, "Biz zaten buraya gelirken zor olacağını biliyorduk. Mutlaka çok zor ve kritik maçlar oynayacağımızı biliyorduk. Bunu oyuncu arkadaşlarımızın hepsine de tek tek anlatıyoruz. Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil. Burada bizim için en büyük olay taraftarın maça gelmesi. Taraftar desteği bizim için çok çok önemli. Adana Demirspor ligden düşse de çok ciddiye alınması gerekilen bir takım. Ciddiyetle ve iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor, onu da yapacağız" dedi.

        "FODE KOITA DA SAKATLANDI"

        Ligde arka arkaya zor maçlar oynayacaklarını söyleyen Çalımbay, "Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Birde hangi arkadaşımız hata yaparsa yapsın taraftarlarımızın onları desteklemeleri gerekiyor. Çok sakatımız var, Fode Koita da sakatlandı. En az 4-5 hafta oynama şansı yok, buda bizim için bir şanssızlık. Bizim buradaki en büyük ihtiyacımız taraftar desteği. İnşallah maçlarımıza geleceklerine inanıyorum. Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Hep beraber taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, tek sıkıntımız ve çekindiğim şey sakatlık. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, onun dışında başka bir şey yok, gayet iyi çalışıyoruz" diye konuştu.

        HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

        Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

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