Kayaalp ailesinin şampiyonluk sevinci

Yozgat kent merkezinde yaşayan Sevgi ve Kelami Kayaalp çifti, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşan oğulları Rıza Kayaalp'in müsabakasını evde, diğer 3 çocukları ve akrabaları ile birlikte izledi.

Müsabaka sırasında büyük heyecan yaşayan Kayaalp'in ailesi, altın madalya için dua etti. Sevgi Kayaalp, Türk bayrağı ile birlikte oğlu için dua etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in rakibini yenerek altın madalya kazanması üzerine ailesi büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılan aile üyeleri, İstiklal Marşı'nı okudu.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Oğlu Rıza Kayaalp'in dünya şampiyonu olması sonrasında gözyaşlarını tutamayan anne Sevgi Kayaalp, Çok heyecanlıydık, izledik, 4'üncü dünya şampiyonluğunu kazanmak için oraya gitti. Bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı okuttu. Hep dualarımız bu yöndeydi, Türkiye’ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum. Hedefte olimpiyatlar var, inşallah orada da bayrağımızı dalgalandırır ve bizi daha mutlu eder dedi.

Rıza Kayaalp’in ablası Arzuhan Coşkun ise Onunla gurur duyuyoruz, bayrağımızı dalgalandırdı, çok heyecanlıyım, heyecanlı bir maç izledik. Eleme maçlarını da izledik. Kardeşimle gurur duyuyorum, emeğinin karşılığını aldı, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah darısı Olimpiyata orada da bayrağımızı dalgalandırır diye konuştu.