"Rıza Sarraf kefaletle serbest bırakılmış"

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Rıza Sarraf'ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıktı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Sarraf, kefaletle serbest bırakılması için 100 bin dolar karşılığında sağladığı 5 milyon dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunmuş.

Haberde, mahkemenin kefaletle serbest bırakılması için bazı sınırlamalar getirdiği belirtildi. Sarraf sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapabilecek. Ayrıca Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek, eğer farklı yerlere seyahat etmesi gerekirse savcılıktan izin alması gerekeceği belirtildi.