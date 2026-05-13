Rize'de geriye kayan kamyondan atlayan sürücü öldü
Rize'de geriye kayan kamyondan atlayan sürücü, kamyon ile elektrik direği arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 21:17
Hasan Ay (55) yönetimindeki kamyon, merkeze bağlı Ekmekçiler Mahallesi'nde geriye kaymaya başladı. Bu sırada kamyondan dışarıya atlayan sürücü, kamyon ile elektrik direği arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
