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        Haberler Gündem Güncel Rize'de heyelanda 2 ev toprak altında kaldı | Son dakika haberleri

        Rize'de heyelanda 2 ev toprak altında kaldı

        Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:19
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        Çayeli'nin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

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        Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi.

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        Heyelan sonucu ulaşıma kapanan köy yoluna vatandaşlar başka yoldan ulaşım sağlıyor.

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        İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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        Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, AA muhabirine, sabah saatlerinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

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        Küçüksarı, heyelan sonucu toprak altında kalan evlerde kimse olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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        #rize
        #Heyelan
        #toprak kayması
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