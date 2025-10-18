Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Rize'de izinsiz yapılar yıkılıyor | Son dakika haberleri

        Rize'de taşkın riski altındaki izinsiz yapılar yıkılıyor

        Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 18:36 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:36
        Rize'de izinsiz yapılar yıkılıyor
        Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapıların tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2024 yılı mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırılmıştır. Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır."

        #yerel haberler
        #rize haberleri
