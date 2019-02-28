Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusu Rizeli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

RİZE'DE OKULLAR TATİL! 01 MART

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.