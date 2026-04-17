Rize'de yaşlı kadının bağışlanan karaciğeri bir hastaya umut oldu

Rize'nin Paşakuyu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Refiye Kıdal (96), 14 Nisan'da fenalaşıp ambulansla getirildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; yapılan tetkiklerde beyin kanaması teşhisi konulan Kıdal'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın Almanya'da yaşadığı esnada organ bağışında bulunduğu bilgisi üzerine doktorlar yakınlarının da izniyle hastanın doku analizini yaptı.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN KARACİĞERİ UYGUN GÖRÜLDÜ

Yapılan tetkiklerde ilerleyen yaşına rağmen Refiye Kıdal'ın (96) karaciğerinin organ bağışına uygun olduğu belirlendi. Rize Devlet Hastanesi'nde uzman cerrahlar tarafından alınan karaciğer, nakil bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere TSK'ya ait uçakla Malatya'ya gönderildi.