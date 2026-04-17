Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Rize'de yaşlı kadının bağışlanan karaciğeri bir hastaya umut oldu

        Rize'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 96 yaşındaki Refiye Kıdal'ın bağışlanan karaciğeri, Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya umut oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 00:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı kadının bağışlanan karaciğeri bir hastaya umut oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'nin Paşakuyu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Refiye Kıdal (96), 14 Nisan'da fenalaşıp ambulansla getirildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        DHA'nın haberine göre; yapılan tetkiklerde beyin kanaması teşhisi konulan Kıdal'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın Almanya'da yaşadığı esnada organ bağışında bulunduğu bilgisi üzerine doktorlar yakınlarının da izniyle hastanın doku analizini yaptı.

        İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN KARACİĞERİ UYGUN GÖRÜLDÜ

        Yapılan tetkiklerde ilerleyen yaşına rağmen Refiye Kıdal'ın (96) karaciğerinin organ bağışına uygun olduğu belirlendi. Rize Devlet Hastanesi'nde uzman cerrahlar tarafından alınan karaciğer, nakil bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere TSK'ya ait uçakla Malatya'ya gönderildi.

        #haberler
        #rize
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Hatay’da çifte cinayet
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
