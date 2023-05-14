Rize Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Rize Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Rize başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Rize Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Rize seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Rize Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.85 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:31 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.4 oldu. Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 150.532 oyla yüzde 73.46 - Kemal Kılıçdaroğlu: 44.293 oyla yüzde 21.62 - Sinan Oğan: 9.320 oyla yüzde 4.55 - Muharrem İnce: 762 oyla yüzde 0.37 oy aldı.



Rize 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Rize Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.50 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:31 itibarıyla yüzde 83.5 oranında açıldı. 2023 Rize milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 135.141 oyla yüzde 74.25 - Millet İttifakı: 37.744 oyla yüzde 20.74 - Ata İttifakı: 2.617 oyla yüzde 1.44 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 859 oyla yüzde 0.47 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 205 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 21:31 itibarıyla 2023 Rize milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

