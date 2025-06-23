Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
Rize'de, arkadaş ortamında oturup sohbet ederken aralarında tartışma yaşanan M.K. ile 55 yaşındaki Osman Özçelik'in kavgası cinayetle bitti. M.K. tarafından kurşun yağmuruna tutulan Özçelik, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı
Rize'de olay, gece saatlerinde Engindere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş ortamında oturan M.K. ile Osman Özçelik (55), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
SİLAHINI ÇEKİP KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'daki habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada M.K., yanında taşıdığı tabancayla Özçelik’e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Özçelik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ameliyata alınan Özçelik, kurtarılamadı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu M.K. yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.