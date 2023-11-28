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        Rize'de minibüs ve otomobil çarpıştı; 2'si ağır 4 yaralı

         RİZE´ninÇayeli ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 2´si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:40
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        Rize'de minibüs ve otomobil çarpıştı; 2'si ağır 4 yaralı
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         RİZE´ninÇayeli ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 2´si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil Yolu otogar mevkinde meydana geldi. Artvin´den Rize istikametine seyreden Alaeddin Aksoy(63) idaresindeki 53 AS 050 plakalı minibüse, aynı istikamette seyreden Musa Yıldırım(25) idaresindeki 35 GC 4201 plakalı otomobil çaptı. Kazanın şiddeti ile minibüs yan yatarken, otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazada minibüs ve otomobil sürücüleriyle birlikte otomobildeki Burak Vural ile Yasin Ünal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Yıldırım ile Alaeddin Aksoy´un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolcu konumundaki diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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