Tartıştığı husumetlisini öldüren şüpheli, tutuklandı
RİZE'de tartıştığı husumetlisi Orhan Kork'u (30) tabanca ile öldüren Celal Köroğlu (21), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
RİZE'de tartıştığı husumetlisi Orhan Kork'u (30) tabanca ile öldüren Celal Köroğlu (21), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayet sonrası kaçarken kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı S.C.K. (21) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün Merkez ilçesine bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Orhan Kork, olaydan bir süre önce katıldığı bir düğünde tartıştığı husumetlisi Celal Köroğlu'nun konuşma teklifini kabul edip, aracı ile köye gitti. Burada Kork ile Köroğlu yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Köroğlu, belinden çıkardığı tabanca ile Kork'a 7 el ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan Orhan Kork, ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kork, dün Küçükçayır köyünde toprağa verilirken, kaçan şüpheli Celal Köroğlu ile kendisine yardım eden arkadaşı S.C.K., yakalanarak gözaltına alındı.
‘KONUŞMAK İÇİN BULUŞMUŞTUK’
İlk sorgusunda suçunu itiraf edip, "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" diyen Celal Köroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli de S.C.K. da adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.
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