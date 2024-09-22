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        Çaykur Rizespor - Samsunspor: 0-1

        STAD:Çaykur RizesporHAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can AlpÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Hadziahmetovic(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:11 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:11
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        Çaykur Rizespor - Samsunspor: 0-1
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        STAD:Çaykur Rizespor

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Hadziahmetovic(Dk. 56 Varesanovic), Zeqiri(72 Ghezzal), Olawoyin, Akintola(Dk. 56 Emrecan), Sowe(Dk. 73 Jurecka).

        SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse(Dk. 62 Schindler), Ntcham(Dk. 90+3 Soner), Muja(Dk. 62 Emre), Marius(Dk. 78 Ercan).

        GOLLER: Dk. 47 Ntcham (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Hojer, Emrecan, (Çaykur Rizespor) – Okan, Ntcham(Samsunspor)

        Süper Lig’in 6’ncıhaftasında Çaykur Rizespor evinde karşı karşıya geldiği Samsunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

        21’inci dakikada Samsunpor’da Muja’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Ntcham’ın şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Oyun alanına dönen top daha sonra taca çıktı.

        32’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Taha’nın sol kanattan yerden gönderdiği ortası savunmadan sekti, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

        40’ıncı dakikada Çaykur Rizespor’da Sowe’nin pasında sol kanatta topla buluşan Taha'nın, ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Okan kurtardı.

        41’inci dakikada sol kanatta Taha’nın kale sahasına havadan gönderdiği ortasını savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışarısında topla buluşan Hadziahmetovic’in gelişine şutu az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0- 0 tamamlandı.

        47’inci dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki’nin pasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Ntcham’ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        66’ıncı dakikada Çaykur Rizesporlu Zeqiri’nin sol kanattan çizgiye inip yerden gönderdiği pasında topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        83’üncü dakikada Çaykur Rizespor’da Taha’nın sağ kanattan ceza sahasına yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jurecka’nı şutu direğin yanından dışarı çıktı.

        Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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