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        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaraladı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca (42), tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, Emine Canca'yı (40) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı da yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:35
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        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaraladı
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        RİZE'nin Pazar ilçesinde ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca (42), tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, Emine Canca'yı (40) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı da yaraladı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile babası Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası Sami ile annesi Emine Canca ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı bıçaklayıp, evden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami Canca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Ekiplerin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda şüpheli Muhammet Ali Kanca yakalanıp gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Canca'nın sağlık durumunun iyi olduğu, Doğan Sami Canca'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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