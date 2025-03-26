RTEÜ'den yenilikçi tasarım; implantların ömrü uzatıldı

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) bilim insanları, tıbbi implantın zamanla etkisini kaybedip, ortaya çıkan enfeksiyon riskine karşı kalıcı çözüm buldu. İçerisindeki boşluğu verimli kullanarak implatların süresini uzatan tasarım, tescillendi.

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Vagif Nevruzoğlu, Prof. Dr. Murat Tomakin, Prof. Dr. Fatih Şaban Beriş, Prof. Dr. Zeynep Yeşil, Doç. Dr. Selçuk Demir, mevcut tıbbi implantlardaki metal yorgunluğu, enfeksiyon ve toksik etki gibi sorunları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Bilim insanları, laboratuvar ortamında 3 yıl süren çalışmanın sonunda, lazerle açılan mikro kanallar sayesinde kontrollü ilaç salınımı sağlanıp, implantın dayanıklılığını artıran tasarım geliştirdi. Bu kapsamda, tıbbi implantın zamanla etkisini kaybedip, ortaya çıkan enfeksiyon riskine karşı kalıcı çözüm de bulundu. İçerisindeki boşluğu verimli kullanarak implatların süresini ömür boyu uzatan 'Metal-Organik Kafes (MOF) Yapı İçeren Antibakteriyel/Antimikrobiyal Özellikli Dental İmplant ve Üretim Yöntemi’ başlıklı tasarım, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

‘SERİ ÜRETİME GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Geliştirdikleri tasarımla ilgili konuşan Prof. Dr. Vagif Nevruzoğlu, zaman içerisinde değiştirilebilir katman ile farklı tedavi yöntemlerinin uygulanabildiği tasarımın, tüm diş implantlarının yanı sıra ihtiyaç halinde vücudun diğer bölgelerindeki implantlara da uygulanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Nevruzoğlu, "İmplantlarda sıkça yaşanan soruna yönelik yeni bir tasarım geliştirdik. Bu tasarıma göre, implantın içindeki boşluğu, bir antibakteriyel depolama alanı olarak kullandık. Sanayiciler ile iş birliklerimize çalışmalar gerçekleşiyoruz. İleriye yönelik seri üretime geçirmeyi hedefliyoruz. İmplantları birbirinden iyi yapan şey yüzeyindeki antibakteriyel katmandır. İmplantların hangi özelliklere sahip olduğunu soran hastalar, artık daha fazla endişe etmeyecek. Tasarımla implantlar artık sonsuza kadar kullanılabilecek. Çünkü bu özellikler, doğrudan implantın bünyesinde bulunacak. Bu sayede, uzun süreli kullanımı daha güvenilir ve etkili olacak" diye konuştu.