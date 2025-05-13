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        Bakan Bak, cenaze törenine katıldı

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı'nın (86) cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:45
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        Bakan Bak, cenaze törenine katıldı
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        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın babası Hacı Kemal Avcı’nın (86) cenazesine katıldı.

        AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı’nın babası Hacı Kemal Avcı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün evinde hayatını kaybetti. Avcı için bugün Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, AK Parti MKYK Üyeleri Erkan Kandemir ve Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Avcı ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Hacı Kemal Avcı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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