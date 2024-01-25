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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+3 Halil İbrahim Pehlivan), Benhur Keser (Dk.85 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk.72 Minchev), Gaich

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic (Dk.81 Fernandes), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

        Gol: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        Sarı Kartlar: Dk.32 Benkovic (Trabzonspor), Dk.66 Varesanovic, Dk.66 Eray Korkmaz (Yedek Kulübesinden), Dk.88 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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