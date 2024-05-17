Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sakatlıkları devam eden kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Benhur Keser ve Laine, çalışmada yer almadı.

5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla devam eden idman, daraltılmış sahada çift kale maçla tamamlandı.

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