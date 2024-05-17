Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı.
5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla devam eden idman, daraltılmış sahada çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları devam eden kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Benhur Keser ve Laine, çalışmada yer almadı.
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