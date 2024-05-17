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        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:25
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        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı.

        5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla devam eden idman, daraltılmış sahada çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlıkları devam eden kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Benhur Keser ve Laine, çalışmada yer almadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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