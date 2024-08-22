Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İl Güvenlik Kurulu kararı gereği son 14 gün içerisinde rakip ve farklı takım logolu ve logosuz kartını iptal edip Çaykur Rizespor takım logolu kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacağı belirtildi.

Misafir takım biletleriyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ev sahibi takım biletleri sadece Çaykur Rizespor logolu Passolig kartlar ile satın alınabilecektir. Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribününden bilet satın alabileceklerdir. Bilet transfer kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. Engelli biletleri maç günü stadyum Passolig gişelerinden tanımlanacaktır. Gişe çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır."