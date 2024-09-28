Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karadeniz Bölgesi'nin ulaştırma altyapısını ve ticari kapasitesini önemli ölçüde artıracak Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin etüt çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Bu proje, Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanacak ve bölgenin demir yolu bağlantısını güçlendirerek ticaret ve turizm potansiyelini daha da artıracaktır." dedi.

İskurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda, AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin dört bir yanında büyük projelere imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin ulaşım ve lojistik alanındaki dönüşümüyle bölgesel ve küresel ticaret ağlarında önemli bir konuma geldiğinin altını çizen İskurt, şöyle devam etti: "Ülkemizin her köşesine uzanan kara, demir ve hava yolları ağları ile Türkiye'yi adeta baştan aşağı yeniden inşa ettik. Bu vizyon doğrultusunda Karadeniz Bölgesi de önemli yatırımlarla kalkınma hamlesinden payını almıştır ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmiştir. Karadeniz'in stratejik konumu, enerji ve ticaret koridorlarındaki önemi, uluslararası işbirlikleri ve bölgesel kalkınma açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonuyla bölgeye yapılan bu yatırımlar, bölgenin ekonomik potansiyelini artırmakta ve Karadeniz'i uluslararası lojistik ve ticaretin merkezi haline getirmektedir."

İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Bakanlığımız tarafından 2003 yılından 15 Eylül 2024'e kadar ulaşım ve iletişim alanında toplam 7 trilyon 371 milyar 799 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelindeki yatırımların yüzde 16,43'ü Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilimize yapılmış olup, bu illere 1 trilyon 219 milyar 922 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilen yatırımların yüzde 91,74'ü kara yolu sektörüne ayrılmış ve bu sektöre yapılan toplam yatırım miktarı 1 trilyon 110 milyar 883 milyon lirayı bulmuştur. İl bazında yapılan yatırımlara baktığımızda ise Trabzon ve Rize'ye sırasıyla yüzde 12,63 ve yüzde 11,17'lik oranlarla en büyük yatırım paylarını ayırmışız."

Hayata geçirilen projelerle bölgenin ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten İskurt, "2007 yılında hizmete sunulan Doğu Karadeniz Sahil Yolu, Samsun ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki 542 kilometrelik güzergahıyla bölgemizin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatmış ve her yıl 10,5 milyar lira tasarruf sağlamıştır. Yol boyunca yapılan 35 tünel ve köprülü kavşaklar bölgeye hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlamıştır." dedi. Ordu-Giresun Havalimanı, Ovit Tüneli, Artvin Yusufeli Tünel ve Yolları Projesi ile Salarha Tüneli yatırımlarına işaret eden İskurt, 2022'de hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu üzerine inşa edilen bir diğer önemli proje olduğunu, buranın bölgeye önemli bir hava ulaşımı kapısı açarak, turizmi ve ticareti canlandırarak bölgenin stratejik önemini de artırdığını ifade etti.

İskurt, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan, 15 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'nin yerli ve milli kaynaklarla, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini söyledi. - "Bölgemizdeki yatırımlar, stratejik bir vizyonun parçası olarak planlanmaktadır" Devam eden projelere ilişkin de bilgi veren İskurt, "Rize'de inşası süren İyidere Lojistik Limanı Projesi, 6,3 milyar liralık yatırım bedeliyle 2020 yılında başlamış olup 2025 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yıllık 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin teu konteyner ve 100 bir araç Ro-Ro kapasitesiyle bu proje, Karadeniz Bölgesi'nin ticari kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgeyi lojistik bir merkez haline getirecektir." diye konuştu.

İskurt, Samsun'da Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı Projesi'nin 1,8 milyar lira bütçesi ve yüzde 12,28 maksimum eğimi ile demir yolu taşımacılığını geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "6,8 kilometre uzunluğundaki hat, yıllık 900 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olup, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşilyurt Limanı arasında bağlantı sağlayarak demir yolu, deniz ve kara yolu taşımacılığını entegre edecektir. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan bu proje şu anda yüzde 89 oranında tamamlanmıştır." dedi.

Zonguldak'taki Filyos Limanı'nın 320,5 milyon avro tutarındaki yatırımla 2021'de tamamlanarak faaliyete geçtiğini anımsatan İskurt, şunları söyledi: "Yerel ve uluslararası ticaretin geliştirilmesinde stratejik bir rol üstlenen liman, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması ve işlenmesi sürecinde kilit bir merkezdir. Bu önemli görev, limanın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yaptığı katkıyı da artırmaktadır. Filyos Limanı'nın Endüstri Sanayi Bölgesi ile entegrasyonunu sağlayacak İltisak Bağlantısı Projesi de planlama aşamasındadır. Yaklaşık 4,96 milyar lira maliyetle hayata geçirilmesi hedeflenen bu proje, 7,17 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattıyla limanı çevredeki lojistik köylere bağlayarak bölgedeki sanayi ve ticaret hacmini artıracaktır."