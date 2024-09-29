AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Rize'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." dedi.

Yavuz, Rize'de bir restoranda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, hep milletin içinde olduklarını söyledi.

Milletin hizmetkarı olarak, "Millet, memleket meselelerinde bizim de katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin derdinde olduklarını dile getiren Yavuz, "Bütün Türkiye'nin bütün dertleriyle dertlenen, coğrafyanın derdiyle dertlenen, insanlığın derdiyle dertlenen o büyük usta Recep Tayyip Erdoğan'ın var olduğu bir partide siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Öyle siyaset yapmak demenin de millete hizmetkarlık demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'li Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "2002'de bize birer kağıt dağıtsalardı, deselerdi ki '2024'lü yıllara giden süreçteki hayallerinizi not edin'. Sizi bilmem ama bugün geldiğimiz nokta benim hayallerimin çok ötesinde. Mesela o gün bana deselerdi ki başörtüsü sorunu çözülecek, Ayasofya açılacak. İHA'larda, SİHA'larda dünyanın en iyisi olacaksınız. Altay tankı gibi bir tankı Amerika'nın basını ballandıra ballandıra anlatmaya başlayacak. 15 Temmuz'da bu millet kafasını tankın altına uzatacak, bir lider gelecek, kefenini giyecek, milletin önüne geçecek, darbeci hainleri püskürtecek, terörü köşeye sıkıştıracak. 'Bana ne Amerika'dan, bana ne Avrupa'dan' diyecek, 'Onlar zaten bizim hayrımıza ne der, ne düşünür ki? Ben onlara değil, ben Rabb'imin ne dediğine bakarım, milletimin ne istediğine bakarım, yürürüm, giderim' diyecek bir lider başımızda bu kadar uzun süre kalacak. Ben bunları hayal edemezdim."

Bugün yaşananların, hayal sınırlarının çok ötesinde işler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Özgürlükler, insan hakları, ekonomi, ulaştırma ve enerjide böyle. Siz düşünebiliyor musunuz? Böyle bir lider geldi. Gabar'da petrole ulaştık, Karadeniz'de doğal gazı bulduk. Kolay mı bunlar? Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden, biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." ifadesini kullandı.