Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Rize'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." dedi.

        Yavuz, Rize'de bir restoranda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, hep milletin içinde olduklarını söyledi.

        Milletin hizmetkarı olarak, "Millet, memleket meselelerinde bizim de katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin derdinde olduklarını dile getiren Yavuz, "Bütün Türkiye'nin bütün dertleriyle dertlenen, coğrafyanın derdiyle dertlenen, insanlığın derdiyle dertlenen o büyük usta Recep Tayyip Erdoğan'ın var olduğu bir partide siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Öyle siyaset yapmak demenin de millete hizmetkarlık demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

        AK Parti'li Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2002'de bize birer kağıt dağıtsalardı, deselerdi ki '2024'lü yıllara giden süreçteki hayallerinizi not edin'. Sizi bilmem ama bugün geldiğimiz nokta benim hayallerimin çok ötesinde. Mesela o gün bana deselerdi ki başörtüsü sorunu çözülecek, Ayasofya açılacak. İHA'larda, SİHA'larda dünyanın en iyisi olacaksınız. Altay tankı gibi bir tankı Amerika'nın basını ballandıra ballandıra anlatmaya başlayacak. 15 Temmuz'da bu millet kafasını tankın altına uzatacak, bir lider gelecek, kefenini giyecek, milletin önüne geçecek, darbeci hainleri püskürtecek, terörü köşeye sıkıştıracak. 'Bana ne Amerika'dan, bana ne Avrupa'dan' diyecek, 'Onlar zaten bizim hayrımıza ne der, ne düşünür ki? Ben onlara değil, ben Rabb'imin ne dediğine bakarım, milletimin ne istediğine bakarım, yürürüm, giderim' diyecek bir lider başımızda bu kadar uzun süre kalacak. Ben bunları hayal edemezdim."

        Bugün yaşananların, hayal sınırlarının çok ötesinde işler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Özgürlükler, insan hakları, ekonomi, ulaştırma ve enerjide böyle. Siz düşünebiliyor musunuz? Böyle bir lider geldi. Gabar'da petrole ulaştık, Karadeniz'de doğal gazı bulduk. Kolay mı bunlar? Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden, biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." ifadesini kullandı.

        Ali İhsan Yavuz, "AK Parti dönemiyle birlikte, her şeye karşı CHP'ye rağmen büyük işler, büyük reformlar yapıldı, adeta sessiz bir devrim gerçekleşti. Türkiye'de siyaset normalleşti. Artık iktidar da olunur, muktedir de olunur noktasındayız. İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız, geçti bunlar. İktidar da olunur, muktedir de olunur, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir noktasındayız." diyerek sözlerini tamamladı.

        Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve Nurettin Alan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Giresun Milletvekili Ali Temür, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, MKYK üyeleri Cansın Yılmaz Yaşar, Erkan Güral ve Davut Coşkun Şiviloğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Rize'de 'Karadeniz Rize- Ayder Formu' düzenlendi
        Rize'de 'Karadeniz Rize- Ayder Formu' düzenlendi
        KEİPA Başkan Yardımcısı Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu or...
        KEİPA Başkan Yardımcısı Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu or...
        KEİPA Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder For...
        KEİPA Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder For...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Uluslararası Karadeniz Rize-A...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Uluslararası Karadeniz Rize-A...
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü