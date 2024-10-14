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        Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü

        Rize'de bir sitenin önündeki toprağın kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:17
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        Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
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        Rize'de bir sitenin önündeki toprağın kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü.

        Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmındaki toprak kaydı.

        Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı.

        Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.

        Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.

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