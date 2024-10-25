Rize'de restore edilen tarihi ahşap cami ibadete açıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde restore edilen tarihi Doğanay Köyü Merkez Camisi ibadete açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Doğanay köyündeki tarihi caminin restorasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesi kapsamında, bozulan ahşap malzemelerin onarımı, kullanılabilir ahşap malzemelerin temizlenmesi ve koruyucu uygulama yapılması, kalem süslemelerinin aslına uygun hale getirilmesi, çatı onarımı, ahşap minare, dış zemin kaplama ve diğer imalatların gerçekleştirildiği kaydedildi.