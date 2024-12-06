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        Çaykur Rizesporlu Hadziahmetovic, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Amir Hadziahmetovic, aldıkları güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:37
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        Çaykur Rizesporlu Hadziahmetovic, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Amir Hadziahmetovic, aldıkları güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istediklerini söyledi.

        Amir Hadziahmetovic, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

        Son haftalarda güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Hadziahmetovic, "Her maç zor. Maç maç gidiyoruz. Gaziantep de son haftalarda güzel oynuyor. Biz de bu maçı kazanmak için oraya gideceğiz. Aldığımız güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istiyoruz." dedi.

        Hadziahmetovic, galibiyetlerden sonra takım içinde atmosferin daha iyi olduğuna işaret ederek, "Herkes mutlu. Çok iyi bir takımız." diye konuştu.

        Performansını da değerlendiren Hadziahmetovic, "İlk geldiğimde sakatlığım vardı. Benim için biraz zordu. Son haftalarda daha iyiyim. Daha iyi olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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