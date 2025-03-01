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        Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu'yu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'nu silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:34
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        Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu'yu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'nu silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İlçe merkezinde dün belediyeye ait sosyal tesislerde Kuyumcu ve Seferinoğlu'na silahla ateş açarak yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, Kuyumcu'nun tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü, Seferinoğlu'nun Kaçkar Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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