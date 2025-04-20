Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın (Dk. 46 Mithat Pala), Hojer, Berkay Özcan (Dk. 87 Ayberk Karapo), Alikulov, Jurecka (Dk. 79 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 90+3 Buljubasic), Akintola, Sowe
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 61 Halil Akbunar), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 86 Caner Erkin), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 61 Emre Mor), Yalçın Kayan (Dk. 86 Stepanenko), Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok
Gol: Dk. 76 Clora (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
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