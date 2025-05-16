Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Güneysu'da bayrak yürüyüşü düzenlendi

        Rize'nin Güneysu ilçesinde 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneysu'da bayrak yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Güneysu ilçesinde 9 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü yapıldı.

        Güneysu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde Güneysu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün önünden başlayıp Güneysu Kaymakamlığı'nın önüne kadar yürüdü.

        Güneysu Spor Lisesi bando takımının da katıldığı yürüyüşte, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkan Vekili Adnan Harman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yavaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akif Kalça da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR'da 2025 yaş çay kampanyası açıldı
        ÇAYKUR'da 2025 yaş çay kampanyası açıldı
        Rize'de 500 personelin katılımıyla bölgesel sel ve taşkın tatbikatı yapıldı
        Rize'de 500 personelin katılımıyla bölgesel sel ve taşkın tatbikatı yapıldı
        Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
        Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
        Rize'de balık tuttuğu dereye düşen kişi çıktığı kayanın üzerinden ekiplerce...
        Rize'de balık tuttuğu dereye düşen kişi çıktığı kayanın üzerinden ekiplerce...
        Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Spor Dostu Kampüs" sertifika töreninde konuştu...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Spor Dostu Kampüs" sertifika töreninde konuştu...