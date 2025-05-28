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        Rize'de "3. Yaş Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan bireylerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin ilk mezunları için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:14
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        Rize'de "3. Yaş Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan bireylerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin ilk mezunları için tören düzenlendi.

        Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, topluma katkı sağlamak ve üniversiteyi şehirle buluşturmak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Yılmaz, 3. Yaş Üniversitesine katılım gösteren kişilere iki dönemde 16 haftalık eğitim verildiğini belirterek, "Katılımcılarımızın önemli bir kısmı ilkokul, ortaokul, lise mezunu. İçlerinde üniversite bitirmiş bireyler de vardı." diye konuştu.

        Eğitimler hakkında bilgi veren Yılmaz, "İlk yardım, peyzaj, mutfak sanatı, hukuk, dijital okuryazarlık, temel bilgisayar eğitimleri gibi kendilerinin seçtiği dersler üzerine odaklanarak hizmet vermeye başladık. Doğu Karadeniz'de ilk olduğu için bununla da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi, Toplumsal Katkı ve Sürdürebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Ayten Yılmaz Yavuz ise "Üniversitemizde 50-75 yaş aralığındaki büyüklerimizle özellikle kendilerini geliştirmek istedikleri, seçtikleri alanlarda dersleri alma noktasında bir program yürütmüş olduk ve biz çok heyecanlandık." dedi.

        Mezunlardan 63 yaşındaki Ayşe Yılmaz da ilk üniversiteye başladığı zamanlarda zorlandığını ifade ederek, "Şimdi çok memnunum, çok mutlu oldum. 63 değil de 9 yaşında hissediyorum kendimi, gururluyum." diye konuştu.

        Severek çalıştığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren 58 yaşındaki Fatma Seher Altunkaş da "İkinci şansımı burada değerlendirdim ve çok hoşuma gitti. Damatlarım, kızlarım hep okumuştu, çok istiyordum ama yapamamıştım. Bu şans harika bir şey oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Mezuniyet programına, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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