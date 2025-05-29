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        Rize'de 30 firari hükümlü yakalandı

        Rize'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:23
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        Rize'de 30 firari hükümlü yakalandı
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        Rize'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında, "uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı.

        Bu kişiler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.

        Öte yandan çeşitli suçlardan 39 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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