Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi

Rize'de aort damarında yırtık oluşan kişi, hibrit yöntemiyle 8 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 28 yaşındaki Ömer Faruk Karavin'in, hibrit yöntemiyle tedavi edilmesine karar verildi.

Karavin, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi ve ekibi tarafından bir süre önce ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, hastada genetik geçişli bağ doku bozukluğuna bağlı aort yırtığı tespit ettiklerini belirtti.

Standart görülen A ve B tipi yırtık dışında hastada nadir görülen aort yırtığı oluşması nedeniyle hastaya acil müdahalede bulunduklarını anlatan Karakişi, "Hastaya en uygun olarak hem açık hem kapalı ameliyatın birlikte yapıldığı bir yöntemi uygulamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.