Rize'de "Uluslararası Ayder Enerji Forumu" düzenlendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz artık Türkiye Yüzyılı'nda kendi enerjisiyle yetinen, başkasına da gerektiği zaman yardım için etik değerleri taşıyarak yardım edebilen bir ülke haline geliyoruz." dedi.



Memişoğlu, Rize'de bir otelde düzenlenen Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, enerjinin çok stratejik bir konu olduğunu söyledi.



Temiz enerjinin önemine işaret eden Memişoğlu, "Temiz enerjiyi dile getiriyoruz ama aynı zamanda etik enerji de olması gerekir. İnsanları yok edecek, çatıştıracak veya sömürecek bir sistemi, enerjiyi elde etmek için kullanmamamız gerektiğini bizim haricimizdeki bazı medeniyetlere, ülkelere öğretmemiz de gerekir. Bunun için bu forum çok önemli." diye konuştu.



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem etik hem de temiz enerji konusunda önemli yol katettiğini vurgulayan Memişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ülkenin enerji bağımsızlığı için çalıştığının şahidi olduğunu aktardı.



Memişoğlu, enerji üretimindeki artışa işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu ülke çok uzun zaman önceye kadar toplam 36 bin varil petrol üretebilirken bugün sadece Gabar'da 80 bin varil üzerinde petrol üretebilir hale gelmiştir. Onun için yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 5'incisi, dünyanın 11'incisi haline gelmiştir ki 'Bu bize yetmiyor daha da artıracağız.' diyor. Benim konum değil esasen ama bir Türk vatandaşı olarak bunları ifade ediyorum. Biz artık Türkiye Yüzyılı'nda kendi enerjisiyle yetinen, başkasına da gerektiği zaman yardım için etik değerleri taşıyarak yardım edebilen bir ülke haline geliyoruz. Onun için emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu millet adına, insanlık adına teşekkürlerimi arz ediyorum."



Bilginin paylaşıldığı, aynı zamanda da strateji üretilen bu tür forumların herkes için çok değerli olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Devlet için de değerlidir. Devlet aklı işte bu forumlardan çıkacak bilgileri, stratejileri alarak hayatını sürdürür. Onun için uluslararası forumu benim memleketimde organize edenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.



Memişoğlu, bölgede devam eden hastane inşaatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sayın Enerji Bakanıma söylüyorum, enerjisi yüksek bir memleket buralar. Sağlık Bakanlığı olarak Samsun'da, Ordu'da, Trabzon'da şehir hastaneleri inşaatını bitiriyoruz. Rize'de 1053 yataklı şehir hastanemizi de bitiriyoruz yani bu bölge, enerjiye çok ihtiyacı olan bir bölge. Onun için enerjisini de bu bölgeden nasıl elde ederizi de sizin himayelerinizde başaracağımıza eminim."



- "Türkiye özellikle son 20 yılda stratejik öneme sahip doğal gaz ve petrol boru hattı projelerini bir bir hayata geçirdi"



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez ise geçen yıl birincisi düzenlenen forumda "lojistik" konusunu ele aldıkları söyledi.



Forumun bu yılki konusunun "enerji" olarak belirlendiğini ifade eden Dönmez, gelecek yıl üçüncüsünün ise "sağlık" başlığı altında gerçekleştirileceğini aktardı.



Ayder'in Türkiye'de herkes tarafından bilindiğini belirten Dönmez, bu tür etkinlikler sayesinde Ayder'in tanınırlığının dünya çapında daha da artacağını dile getirdi.



Dönmez, Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye stratejik coğrafi konumu sayesinde enerji anlamında hem bölgesel hem de küresel ölçekte kritik boyut üstlenmektedir. Kafkaslar, Hazar Havzası ve Orta Asya'dan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan enerji hatları yalnızca bir ekonomik değer iletmemekte, aynı zamanda bölgesel enerji dengeleri ve diplomatik ilişkilerin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu hatları tamamlayan yenilenebilir enerji yatırımları ve başta Karadeniz doğal gazı olmak üzere artan yerli kaynak kullanımı, enerji sistemimizin dayanıklılığını güçlendiren unsurlar arasında yer almaktadır. Buna paralel olarak enerji portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla nükleer enerji alanında da ciddi bir ilerleme kaydedilmektedir. Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile dışa bağımlılığın azaltılması ve düşük karbonlu üretimin güçlendirilmesi de hedeflenmektedir."



Türkiye'nin özellikle son 20 yılda stratejik öneme sahip doğal gaz ve petrol boru hattı projelerini bir bir hayata geçirdiğine dikkati çeken Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu çerçevede Türkiye güçlü iletim altyapısı, artan depolama kapasitesi ve işbirliğine dayalı yaklaşımıyla güvenilebilir, öngörülebilir bir enerji merkezi olma hedefini kararlıkla sürdürmektedir. Bu vizyon doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi ile birlikte bir doğal gaz ticaret merkezinin oluşturulmasına yönelik hedefler de yine gündemde tutulmaktadır. Türkiye'nin arz ve talep dinamiklerinin kesiştiği, piyasa işleyişinin derinleştiği bir bölgesel merkez olma yönündeki potansiyelini de vurgulamaktadır. Bu çerçeve Türkiye'nin enerji diplomasisini desteklerken, Karadeniz ve çevre havzalarında işbirliğine dayalı ve öngörülebilir bir enerji mimarisine de katkı sunabilecek bir perspektif ortaya koymaktadır."



Dönmez, forum kapsamında klasik enerji, konvansiyonel enerjilerin yanı sıra yenilebilir enerji kaynağı, karbonsuz enerji üretim imkanları ve bu yolda atılan adımların tartışılacağını belirterek, "Yine özellikle son yıllarda çok sıkça duyduğumuza yapay zekanın enerji ile ilişkisi üzerinde benim moderatörlüğünü yapacağım bir panelde de yeni teknolojilerin enerji sistemine, enerji altyapısına etkilerini, şebeke entegrasyonunu da hep birlikte değerlendirmiş olacağız. Bu forumun Karadeniz bölgesinde enerji işbirliklerinin derinleştirilmesine ve somut adımların atılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.



KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise Türkiye'nin güzel diyarı Rize ve Ayder'de tarihi bir forum gerçekleştirildiğini söyledi.



Hajiyev, forumun insanları bir araya getirerek ortak geleceği düşünmeye sevk ettiğini vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

