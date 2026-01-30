Habertürk
        Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

        Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Giriş: 30.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:24
        Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacak SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösteriliyor.

        Organizasyonda İtalya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Çekya, Slovakya, Fransa ve ABD'den 7'si kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 28 sporcu yarışacak.

        Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen seremoninin açılışında konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, etkinliklerin şehrin tanıtımı, turizmi ve bilinilirliği açısından önemli organizasyonlar olduğunu söyledi.

        Şampiyonanın ekstrem sporların en özellerinden birisi olduğunu dile getiren Vali Baydaş, "Biz Rize'yi tarif ederken yeşilin, mavinin ve yağmurun başkenti diyoruz değil mi? Çayın başkenti diyoruz. Bundan sonra beyazın, karın ve kar organizasyonlarının, kış organizasyonlarının da başkenti diyeceğiz. Bu onun inşallah ilk adımlarından biri olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Gençlik Spor Bakanımız sağ olsun bütün organizasyonlarda desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise organizasyonun sadece uluslararası bir organizasyon olmadığına işaret ederek, "Biz bugün burada aynı zamanda Kaçkarlar'ın, Handüzü'nün, sporla, heyecanla dünyayla buluştuğu çok özel bir anıya tanıklık ediyoruz." dedi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa da Rize Handüzü'nde ilk kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Vefa, etkinliğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Rize Valiliği ve tüm paydaşlarla birlikte yürütüldüğü dile getirerek, "Bu organizasyon spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunarak marka değerine büyük bir güç katacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından şampiyonada mücadele edecek sporcular sahneye davet edildi.

        Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu etkinlikte yöresel sanatçılar da konser verdi.

