        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, Başakşehir maçına hazır

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:26
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağın maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik drektör Recep Uçar yönetimindeki antrenmana ısınma ile başladı.

        Taktik ağırlıklı antrenman, 45 dakika sürdü.

        Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Giannis Papanikolaou ile sarı kart cezalısı Modibo Sagnan, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Karadeniz ekibi, bugün uçakla İstanbul'a hareket edecek.

