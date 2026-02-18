Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Rize İmsakiye 2026 – Rize’de iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Rize İmsakiye 2026: Ramazan İmsakiyesi ile Rize'de ilk sahur saat kaçta, ilk iftar vakti ne zaman?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat yarın itibarıyla başlıyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda, binlerce vatandaş oruç tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan İmsakiyesi ile Rize oruç vakitleri belli oldu. Rize'de yaşayan vatandaşlar, 18'ini 19'una bağlayan gecede ilk sahuru eda edecek. Peki, Rize'de ilk iftar için akşam ezanı saat kaçta okunacak, ilk sahur vakti ne zaman? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 19:51 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurt genelinde Ramazan heyecanı hissedilmeye başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Rize’nin namaz ve oruç vakitleri kesinlik kazandı. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve imsak vaktiyle birlikte oruç tutulmaya başlanacak. Rize’nin ilçeleri arasında konum farkı bulunduğundan, sahur ve iftar vakitlerinde birkaç dakikalık değişiklikler Rize İmsakiyesinde yer alıyor. İşte Rize’nin ilk sahur ve iftar vakitleri...

        2

        RİZE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Rize İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.36'da bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.03 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.23'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.34 olacak.

        RİZE İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        2026 RİZE İMSAKİYESİ

        Rize iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Rize İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Rize Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Rize’nin Merkez, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

        RİZE İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

        Sahura kalkmadan da oruç tutulabilir; kişi uyandığında o günün orucuna niyet edebilir ve dinen bunda bir sakınca yoktur. Ancak vücut direncini korumak açısından sahura kalkmak, hafif bir kahvaltı yapmak ve bol su tüketmek daha sağlıklı ve faydalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"