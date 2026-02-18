Rize İmsakiye 2026: Ramazan İmsakiyesi ile Rize'de ilk sahur saat kaçta, ilk iftar vakti ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat yarın itibarıyla başlıyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda, binlerce vatandaş oruç tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan İmsakiyesi ile Rize oruç vakitleri belli oldu. Rize'de yaşayan vatandaşlar, 18'ini 19'una bağlayan gecede ilk sahuru eda edecek. Peki, Rize'de ilk iftar için akşam ezanı saat kaçta okunacak, ilk sahur vakti ne zaman? İşte tüm detaylar...
Yurt genelinde Ramazan heyecanı hissedilmeye başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Rize’nin namaz ve oruç vakitleri kesinlik kazandı. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve imsak vaktiyle birlikte oruç tutulmaya başlanacak. Rize’nin ilçeleri arasında konum farkı bulunduğundan, sahur ve iftar vakitlerinde birkaç dakikalık değişiklikler Rize İmsakiyesinde yer alıyor. İşte Rize’nin ilk sahur ve iftar vakitleri...
RİZE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Rize İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.36'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.03 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.23'te okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.34 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
2026 RİZE İMSAKİYESİ
Rize iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Rize İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Rize Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Rize’nin Merkez, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Sahura kalkmadan da oruç tutulabilir; kişi uyandığında o günün orucuna niyet edebilir ve dinen bunda bir sakınca yoktur. Ancak vücut direncini korumak açısından sahura kalkmak, hafif bir kahvaltı yapmak ve bol su tüketmek daha sağlıklı ve faydalıdır.