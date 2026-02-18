SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkmadan da oruç tutulabilir; kişi uyandığında o günün orucuna niyet edebilir ve dinen bunda bir sakınca yoktur. Ancak vücut direncini korumak açısından sahura kalkmak, hafif bir kahvaltı yapmak ve bol su tüketmek daha sağlıklı ve faydalıdır.