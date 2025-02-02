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        Rizespor Başkan Vekili Er: Sahadan çekilebilirdik!

        Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Fenerbahçe maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:43
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        "Sahadan çekilebilirdik!"
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        Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Türk futbolunun marka değerini düşünerek takımı sahadan çekmediklerini söyledi.

        Er, Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk." ifadesini kullandı.

        Rizespor'un çok büyük emek gösterdiğini vurgulayan Er, "Bu akşam Fenerbahçe stadında 40 dakika futbol izledik, sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması bizleri gerçekten çok üzüyor." diye konuştu.

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        Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete sevinmesine şaşırdıklarını aktaran Er, şöyle devam etti:

        "Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum. Gerçekten buna ihityacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık bizimde bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Gerçekten kınıyoruz, sahada bize yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan psikolojik baskı netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü ve neticesinde de Rizespor'un burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sahada oyuncu değişikliği yapmak üzere harekete geçen Rizespor oyuncusu önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Biz Ghezzal ile bu konuyu konuştuk, asla ağzından kötü bir laf çıkmamış."

        Hakemin Türk futboluna ciddi bir zarar verdiğini kaydeden Er, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Saha kenarında hakeme baskı kurmak isteyen rakip kulübeye hiçbir hareket yapılmıyor ama küçücük bir harekette Rize kulübesine hemen anında sarı kart veriliyor. Türk futbolu böyle mi dünya seviyesine çıkacak. Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk. Lütfen artık Anadolu takımlarının bu sıkıntılarını görün. O zaman bırakalım ligi 3 takım çıksın oynasınlar bizde seyredelim. 90-100 puan alsınlar bizde zor çalışmalarla, mücadelelerle çok büyük ekonomik problemlerle sıkıntı çekelim. Bu mudur? Böyle mi futbol gelişecek? Buna artık 'dur' dememiz lazım. Lütfen Rize ve Anadolu takımlarını puanlarını gasbetmekten vazgeçin. Yeter artık diyoruz."

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