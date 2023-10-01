RKC Waalwijk - Ajax maçında korkutan anlar! Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen bilincini kaybetti
Hollanda Ligi'ndeki RKC Waalwijk - Ajax maçı, Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen'in Ajaxlı Brobbey ile çarpışmasının ardından bilinci kaybetmesi üzerine tatil edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki kalecinin durumu ciddiyetini koruyor.
Giriş: 01.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:32
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Hollanda Ligi'nde oynanan RKC Waalwijk- Ajax maçında futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.
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Waalwijk'in kalecisi Etienne Vaessen, bir pozisyon sırasında Ajax oyuncusu Brian Brobbey ile sert bir şekilde çarpıştı.
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Bilincini kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan Vaessen'in etrafı tedavi sırasında bir perde ile kapatıldı.