GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum'da müzikseverlerle buluştu. Robbie Williams, Sahnede yaptığı konuşmada, "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" ifadesini kullanarak, 'Let Me Entertain You' ile konsere başladı.

"BU BENİM İLK KONSERİM"

"Bu benim Türkiye'deki ilk konserim" diyen Robbie Williams, henüz 16 yaşındayken 1990'lı yıllarda müziğe başladığı 'Take That' grubu günlerinden videolar izletti ve espriler yaparak seyircileri güldürdü.



Konserde ayrıca 'Strong', 'Come Undone', 'Don't Look Back in Anger', 'Feel', 'Kids' ve 'Rock DJ'yi seslendiren Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu açıkladı.