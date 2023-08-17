GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR MUTLUYUM"
Robbie Williams, "Gençken iki kuralım vardı. Asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamaktı. Şimdi ise eşim Ayda ve dört çocuğumla hiç olmadığım kadar mutluyum" dedikten sonra 'Love My Life' şarkısını seyirciler arasında bulunan bir çifte ve oğullarına ithaf etti.
"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"
İlk aranın ardından konserine 'No Regrets', 'She's the One' ile devam eden Robbie Williams, veda şarkısı 'Angels'ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adayarak, "Farkettim ki; eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" diye konuştu.
Şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan Robbie Williams, şarkıyı canlı olarak dinletti.
ÖZEL JET BEKLETİLİYORDU
Robbie Williams, Milas Genel Havacılık Terminali'nde görüntülenmişti. Williams'a kalabalık bir ekip eşlik etmişti.
Robbie Williams, konser sonrası İsviçre'de tatil yapan Türk asıllı eşi Ayda Williams ve çocuklarının yanına dönmeye hazırlanıyor. Bu nedenle özel jet havaalanında hazır bekletiliyordu.
Williams, cumartesi günü de Bucharest'teki konseri için Romanya'ya gidecek.