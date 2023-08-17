GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Haberler Dünyadan Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi: Türkleri çok seviyorum - Magazin haberleri

Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi: Türkleri çok seviyorum İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da bir otelde dinleyicileriyle buluştu. İlk aranın ardından konserine 'No Regrets', 'She's the One' ile devam eden Robbie Williams, veda şarkısı 'Angels'ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adayarak, "Farkettim ki; eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" dedi Anadolu Ajansı Giriş: 18.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 18.08.2023 - 10:06 facebook

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum'da müzikseverlerle buluştu. Robbie Williams, Sahnede yaptığı konuşmada, "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" ifadesini kullanarak, 'Let Me Entertain You' ile konsere başladı. Robbie Williams, yaklaşık bir buçuk saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti.

2 Şurada Paylaş! "BU BENİM İLK KONSERİM" "Bu benim Türkiye'deki ilk konserim" diyen Robbie Williams, henüz 16 yaşındayken 1990'lı yıllarda müziğe başladığı 'Take That' grubu günlerinden videolar izletti ve espriler yaparak seyircileri güldürdü.



Konserde ayrıca 'Strong', 'Come Undone', 'Don't Look Back in Anger', 'Feel', 'Kids' ve 'Rock DJ'yi seslendiren Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu açıkladı.