GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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        Haberler Dünyadan Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi: Türkleri çok seviyorum - Magazin haberleri

        Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi: Türkleri çok seviyorum

        İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da bir otelde dinleyicileriyle buluştu. İlk aranın ardından konserine 'No Regrets', 'She's the One' ile devam eden Robbie Williams, veda şarkısı 'Angels'ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adayarak, "Farkettim ki; eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:34
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        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum'da müzikseverlerle buluştu. Robbie Williams, Sahnede yaptığı konuşmada, "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" ifadesini kullanarak, 'Let Me Entertain You' ile konsere başladı.

        Robbie Williams, yaklaşık bir buçuk saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti.

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        "BU BENİM İLK KONSERİM"

        "Bu benim Türkiye'deki ilk konserim" diyen Robbie Williams, henüz 16 yaşındayken 1990'lı yıllarda müziğe başladığı 'Take That' grubu günlerinden videolar izletti ve espriler yaparak seyircileri güldürdü.

        Konserde ayrıca 'Strong', 'Come Undone', 'Don't Look Back in Anger', 'Feel', 'Kids' ve 'Rock DJ'yi seslendiren Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu açıkladı.

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        "HİÇ OLMADIĞIM KADAR MUTLUYUM"

        Robbie Williams, "Gençken iki kuralım vardı. Asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamaktı. Şimdi ise eşim Ayda ve dört çocuğumla hiç olmadığım kadar mutluyum" dedikten sonra 'Love My Life' şarkısını seyirciler arasında bulunan bir çifte ve oğullarına ithaf etti.

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        "TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"

        İlk aranın ardından konserine 'No Regrets', 'She's the One' ile devam eden Robbie Williams, veda şarkısı 'Angels'ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adayarak, "Farkettim ki; eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" diye konuştu.

        Şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan Robbie Williams, şarkıyı canlı olarak dinletti.

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        ÖZEL JET BEKLETİLİYORDU

        Robbie Williams, Milas Genel Havacılık Terminali'nde görüntülenmişti. Williams'a kalabalık bir ekip eşlik etmişti.

        Robbie Williams, konser sonrası İsviçre'de tatil yapan Türk asıllı eşi Ayda Williams ve çocuklarının yanına dönmeye hazırlanıyor. Bu nedenle özel jet havaalanında hazır bekletiliyordu.

        Williams, cumartesi günü de Bucharest'teki konseri için Romanya'ya gidecek.

        Özel jet bekletiliyor
        Özel jet bekletiliyor
        #Robbie Williams
        #Robbie Williams konser
        #BODRUM
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