1990'lı yıllarda Take That grubunun üyesi olarak tanınan ve grup dağıldıktan sonra kariyerinde tek başına ilerleyen Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, "Dün akşam New York'ta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 Kupası Turu lansmanında yeni FIFA Müzik Elçisi, inanılmaz yetenekli Robbie Williams'ın bana eşlik etmesinden heyecan duydum" ifadelerine yer verildi.

Infantino, Türk-Amerikan televizyon oyuncusu Ayda Field Williams ile 2010 yılından beri evli olan pop yıldızına, "Müziğinizin tadını çıkarırken bunu özel bir gün haline getirdiğiniz için teşekkür ederim ve bu yolculuğun bir parçası olmanızı heyecanla bekliyorum" şeklinde seslendi.

New York'ta tanıtımı yapılan ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ilk kez 6 konfederasyondan 32 kulübün yer alacağı yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.