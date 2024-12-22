Robbie Williams'ın şarkısı Oscar'dan diskalifiye edildi
Robbie Williams'ın Oscar Ödülleri'nin kısa listesine giren 'Forbidden Road' adlı şarkısı diskalifiye oldu
Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın Oscar heyecanı yarım kaldı.
Oscar'da 'En İyi Orijinal Film Şarkısı' dalında ödül için kısa listeye giren, 'Better Man' filminde kullanılan 'Forbidden Road' şarkısı, diskalifiye edildi.
Şarkı, "film için yazılmamış mevcut bir şarkıdan materyal içerdiği" gerekçesiyle Oscar için uygun görülmedi.
Akademi kurallarına göre, ödül değerlendirmesi için sunulan herhangi bir şarkının sözlerinin ve müziğinin, özgün ve özellikle sinema filmi için yazılmış olması gerekiyor.
'Forbidden Road', 'En İyi Orijinal Şarkı' kategorisinde Altın Küre'ye de aday gösterildi.
Michael Gracey imzalı 'Better Man' adlı film, Robbie Williams'ın yükselişini, dramatik düşüşünü ve dikkat çekici yeniden doğuşunu konu alıyor.
Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi; 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Belgesel' de dâhil olmak üzere 10 dalda, kısa listesini geçen hafta açıkladı.
Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez' filmi, 6 kategoride listeye girmeyi başardı. Oscar adayları 17 Ocak'ta açıklanacak.
97. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.