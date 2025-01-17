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        Haberler Müzik Robbie Williams, İstanbul'da sahne alacak

        Robbie Williams, İstanbul'da ilk kez sahne alacak

        Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:32
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        İstanbul'da ilk kez sahne alacak
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        "Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

        Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.

        Williams, 2010'da ABD'li bir anne ile Türk bir babadan dünyaya gelen oyuncu Ayda Field ile dünya evine girmiş, dört çocuk sahibi olmuştu.

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