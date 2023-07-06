Robert De Niro'nun torununun ölüm nedeni belli oldu 2 Temmuz'da hayatını kaybeden Robert De Niro'nun torunu Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni belli oldu HT Giriş: 06.07.2023 - 10:35 Güncelleme: 06.07.2023 - 11:17 facebook

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Mayıs ayında 7'nci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Robert De Niro ve ailesi, geçtiğimiz günlerde ani ölüm acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez, 2 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Haberi, Robert De Niro'nun kızı Drena De Niro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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"KEŞKE ŞU ANDA SENİNLE OLSAYDIM" Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.