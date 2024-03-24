Robert Lewandowski'ye Arap Yarımadası'ndan astronomik teklif
İspanyol devi Barcelona'da top koşturan ve Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Polonyalı golcü Robert Lewandowski'ye bu kez Suudi Arabistan takımlarından astronomik bir teklif geldi. İşte detaylar...
Barcelona'da forma giyen ve dünyanın en iyi golcülerinden olan Lewandowski'nin kapısı Suudi Arabistan tarafından tekrar çalındı.
Geçen yaz birçok yıldız ismi bünyesine katan Suudi Arabistan takımları Robert Lewandowski için de uğraşmış ancak başarısız olmuştu.
100 MİLYON EURO'DAN FAZLA!
İspanyol basınından Mundo Depoertivo'nun haberine göre golcü oyuncuya 100 milyon Euro'dan fazla teklif yapıldı ancak Lewandowski teklifi reddetti.
BARCELONA'YI SEVİYOR
Takımın en önemli isimlerinden olan ve geçen sezon dört yılın ardından Barcelona'nın şampiyon olmasında ön planda yer alan Lewandowski 2025 yılında bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar takımdan ayrılmak istemiyor.
Ailesi ile beraber Barselona şehrinde mutlu olduğunu açıklayan oyuncu ailesiyle sözleşmesi bitince bile Gava bölgesindeki evinde yaşamayı planlıyor.
Bu sezon Katalan devinde 39 maça çıkan Lewandowski 20 gol atıp 9 asist yaptı.