Robert Pattinson: Aşağılanma korkum var

"AŞAĞILANMA KORKUM VAR" Neden iyi olduğuna inandığı projelerde yer aldığını da açıklayan Robert Pattinson, "Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var" şeklinde konuştu.

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"İNSANLAR SENİN EZİK OLDUĞUNU SÖYLEYECEK"



Ünlü oyuncu, ardından, "Ayrıca, bunun size bağlı olduğunu da biliyorsunuz. Dandik bir senaryo olduğunu ya da yönetmenin hıyarın teki olduğunu falan söyleyebilirsiniz ama günün sonunda kimse bunun nedenlerini umursamayacaktır ve insanların büyük çoğunluğu elinden gelenin en iyisini yapsan bile senin ezik olduğunu söyleyecek" dedi.



Fotoğraflar: AP