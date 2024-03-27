Robert Pattinson baba oldu
Uzun yıllardır şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olan oyuncu Robert Pattinson'ın baba olduğu öğrenildi
'Harry Potter', 'Alacakaranlık' serisi ve 'Batman' gibi filmlerde rol alan Robert Pattinson, 2018'den bu yana şarkıcı Suki Waterhouse ile aşk yaşıyor.
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Suki Waterhouse, geçtiğimiz yıl kasım ayında Corona Başkent Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.
Robert Pattinson ile Suki Waterhouse çiftinin ilk çocuklarını kucaklarına aldığı öğrenildi. Çift, henüz bebeklerinin adı ve cinsiyetiyle ilgili bir açıklama yapmadı.