Robert Wilson, hayatını kaybetti

Deneysel tiyatronun öncülerinden, Özgün tiyatro yönetmeni, ABD'li oyun yazarı ve görsel sanatçı Robert Wilson, 83 yaşında New York’taki Water Mill’deki evinde hayatını kaybetti.

Philip Glass’tan Lady Gaga’ya kadar birçok sanatçıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve sınırları zorlayan sahne estetiğiyle tanınan Robert Wilson’ın vefatı, tiyatro dünyasında büyük üzüntü yarattı.

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Sanatçının ölüm haberi, Robert Wilson’ın mal varlığının yöneticisi ve Robert Wilson Sanat Vakfı’nın başkanı Chris Green tarafından doğrulandı. Green, Wilson’ın kısa ama ani bir hastalığın ardından yaşamını yitirdiğini belirtirken, kesin ölüm nedenine dair bilgi vermedi.

Vefat haberi, 31 Temmuz’da sanatçının kişisel web sitesinden yapılan resmi açıklamayla da kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Teşhisi net bir bakış ve kararlılıkla karşılayan Robert Wilson, son ana kadar çalışmaya ve yaratmaya devam etme zorunluluğu hissetti" denildi.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Avalon