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Robin Hood filmi konusu ne? Robin Hood filmi oyuncuları kim?

Zenginden alıp fakire veren Robin Hood efsanesinden yola çıkılarak çekilen 2018 yapımı Amerikan filmi Robin Hood araştırılıyor. ATV ekranlarında televizyon izleyiciyle buluşan Robin Hood filmi konusu ne? Robin Hood filmi oyuncuları kim?

Robin Hood filmi konusu ne? Robin Hood filmi oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Otto Bathurst'ın yaptığı, Senaryosunu Ben Chandler ve David James Kelly tarafından kaleme alınan Robin Hood filmi, Robin Hood efsanesinin yarı çağdaş bir uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor. İşte ABD yapımı aksiyon-macera filmi Robin Hood hakkında merak edilenler...

ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU NE?

Haçlı Seferleri sonrasında yolsuzluk dolu Sherwood Ormanı ile karşı karşıya gelen Robin Hood, bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken diğer yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarına karşı savaşıyor. Ömrü savaşlarda geçen bir hırsız, uçarı bir zampara kılığına girer ve hain Nottingham Şerifi'ne karşı başlatılan isyana gizlice liderlik ediyor. Otto Bathurst yönetmenliğinde çekilen filmde Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan gibi isimler oynuyor

ROBİN HOOD FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Taron Egerton
Jamie Foxx
Ben Mendelsohn
Eve Hewson
Jamie Dornan

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